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09:28 17.03.2023

Перший орбітальний політ ракети Starship може бути здійснено у квітні - Маск

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Перший орбітальний політ ракети Starship може бути здійснено у квітні - Маск

Перший орбітальний політ надважкої ракети-носія Starship приватної аерокосмічної компанії SpaceX може відбутися у квітні цього року, повідомив засновник компанії Ілон Маск.

"SpaceX буде готова здійснити запуск ракети Starship за кілька тижнів. Знову ж таки, дата старту залежить від видачі ліцензії на запуск Федеральним управлінням цивільної авіації США", - написав Маск у соцмережах.

"Якщо враховувати, що це займе кілька тижнів, то спроба запуску буде зроблена до кінця третього тижня квітня", - додав Маск.

Раніше SpaceX планувала здійснити перший орбітальний запуск ракети 2021 року, проте згодом дату старту неодноразово відкладали. Причиною численних переносів стали вимоги Федерального управління цивільної авіації США - відомство зобов'язало компанію вжити всіх необхідних заходів, щоб космічні запуски з космодрому "Бока-Чика" в Техасі не шкодили довкіллю.

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship і носія Super Heavy. Її висота сягає 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System.

У травні 2022 року Маск розраховував запустити ракету Starship до Марса за три-п'ять років.

Теги: #ракета #маск #starship

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