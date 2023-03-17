За добу на Харківщині евакуйовано 24 мешканці постійно обстрілюваних населених пунктів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що за добу з районів, що знаходяться під постійними обстрілами, було евакуйовано 24 особи.

"Вивезені люди отримали гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребував, забезпечені житлом", - написав Синєгубов.