У Вашингтоні вважають суверенним вибором Польщі передачу винищувачів Україні

У Білому домі відмовилися давати оцінку рішенню Варшави передати Україні винищувачі, вважають цей крок суверенним вибором Польщі, заявила на брифінгу в четвер представниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Це суверенний вибір, який зробила країна, це їхнє рішення", - сказала вона, відповідаючи на прохання прокоментувати цей крок.

При цьому Жан-П'єр не стала відповідати на запитання, якими в Білому домі бачать наслідки цього рішення і його вплив на країни НАТО.

"Як ми вже говорили, для наших партнерів у всьому світі важливо робити все можливе для допомоги Україні, і це не змінилося", - сказала вона.

Представниця Білого дому зазначила, що Польща поінформувала США про своє рішення, і сторони підтримують тісну координацію з партнерами та союзниками з питань підтримки України.

Раніше стало відомо, що Польща незабаром планує передати Україні кілька винищувачів МіГ-29.