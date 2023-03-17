Події

08:35 17.03.2023

У Вашингтоні вважають суверенним вибором Польщі передачу винищувачів Україні

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У Вашингтоні вважають суверенним вибором Польщі передачу винищувачів Україні

У Білому домі відмовилися давати оцінку рішенню Варшави передати Україні винищувачі, вважають цей крок суверенним вибором Польщі, заявила на брифінгу в четвер представниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Це суверенний вибір, який зробила країна, це їхнє рішення", - сказала вона, відповідаючи на прохання прокоментувати цей крок.

При цьому Жан-П'єр не стала відповідати на запитання, якими в Білому домі бачать наслідки цього рішення і його вплив на країни НАТО.

"Як ми вже говорили, для наших партнерів у всьому світі важливо робити все можливе для допомоги Україні, і це не змінилося", - сказала вона.

Представниця Білого дому зазначила, що Польща поінформувала США про своє рішення, і сторони підтримують тісну координацію з партнерами та союзниками з питань підтримки України.

Раніше стало відомо, що Польща незабаром планує передати Україні кілька винищувачів МіГ-29.

 

 

Теги: #сша #польща #позиція #винищувачі

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