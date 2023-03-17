Ворог здійснив 13 обстрілів Херсона, поранено одну людину
За минулу добу окупанти 13 разів обстріляли Херсон, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, поранено одну людину, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив - 76 обстрілів, випустивши 275 снарядів із важкої артилерії та "Градів", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.
Прокудін акцентував, що Херсон ворог обстріляв 13 разів.
"47 снарядів влучили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки й об'єкт соціальної інфраструктури. На жаль, одна людина дістала поранення", - додав голова ОВА.