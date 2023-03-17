Події

07:36 17.03.2023

Ворог здійснив 13 обстрілів Херсона, поранено одну людину

1 хв читати
Ворог здійснив 13 обстрілів Херсона, поранено одну людину

За минулу добу окупанти 13 разів обстріляли Херсон, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, поранено одну людину, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 76 обстрілів, випустивши 275 снарядів із важкої артилерії та "Градів", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Прокудін акцентував, що Херсон ворог обстріляв 13 разів.

"47 снарядів влучили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки й об'єкт соціальної інфраструктури. На жаль, одна людина дістала поранення", - додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:46 17.03.2023
Ворог п’ять разів обстрілював із мінометів акваторію Очаківської громади на Миколаївщині за добу

Ворог п’ять разів обстрілював із мінометів акваторію Очаківської громади на Миколаївщині за добу

20:09 16.03.2023
Окупанти обстріляли Марганецьку ОТГ із важкої артилерії, без жертв

Окупанти обстріляли Марганецьку ОТГ із важкої артилерії, без жертв

19:49 16.03.2023
Окупанти обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранені шестеро людей

Окупанти обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранені шестеро людей

05:39 16.03.2023
Прокуратура порушила справу за фактом обстрілу окупантами Марганця Дніпропетровської області

Прокуратура порушила справу за фактом обстрілу окупантами Марганця Дніпропетровської області

18:42 15.03.2023
Російські окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області, двоє людей загинули

Російські окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області, двоє людей загинули

08:33 15.03.2023
Ворог 78 разів обстріляв Херсонську область за добу, випустив майже 400 снарядів

Ворог 78 разів обстріляв Херсонську область за добу, випустив майже 400 снарядів

08:02 15.03.2023
У Херсонській області у вівторок поранено четверо людей, зокрема двох рятувальників

У Херсонській області у вівторок поранено четверо людей, зокрема двох рятувальників

20:14 13.03.2023
У Посаді-Покровському Херсонської області на міні підірвався місцевий житель і четверо рятувальників

У Посаді-Покровському Херсонської області на міні підірвався місцевий житель і четверо рятувальників

20:05 13.03.2023
Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, без жертв

Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, без жертв

15:17 13.03.2023
Росіяни обстріляли бригаду електриків, одна людина поранена - Херсонська ОВА

Росіяни обстріляли бригаду електриків, одна людина поранена - Херсонська ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу знищено 760 окупантів, 2 танки, 13 артсистем і вертоліт

Усі винні у воєнних злочинах проти українців опиняться в судових залах

Президент Чорногорії розпустив парламент, вибори відбудуться наприкінці травня - на початку червня

Прем'єр Великої Британії повідомив про додаткову військову допомогу Україні

Окупанти обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранені шестеро людей

ОСТАННЄ

Австралія має намір закупити у США понад 200 крилатих ракет "Томагавк" новітніх модифікацій

За добу на Харківщині евакуйовано 24 мешканці постійно обстрілюваних населених пунктів

На тимчасово окупованій Луганщині в російське громадянство переводять неповнолітніх

У Вашингтоні вважають суверенним вибором Польщі передачу винищувачів Україні

За добу знищено 760 окупантів, 2 танки, 13 артсистем і вертоліт

ВИБУХИ В ХЕРСОНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, вісім поранено

Російські окупанти під час відступу мінують різні предмети, зокрема гаджети

У Вишгородському районі на Київщині ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети

Ракета компанії Rocket Lab вивела на орбіту два супутники дистанційного зондування Землі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА