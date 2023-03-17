США після інциденту з безпілотником над Чорним морем проводять переоцінку операцій з їх використанням

США оцінюють втрати і вигоди від своїх операцій з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) в районі Чорного моря після нещодавнього інциденту з американським безпілотником, повідомив CNN із посиланнями на кілька джерел з-поміж офіційних осіб.

Американські військові "вивчають маршрути БПЛА і оцінюють, як знизити ризик конфлікту з російськими військовими", оскільки російська авіація діє в районі Криму, зазначає телеканал.

Пентагон планує проаналізувати загальні витрати і вигоди від виконання цих місій, порівнявши потенційну розвідувальну цінність конкретного маршруту з ризиком ескалації відносин із Росією.

За словами високопоставленого джерела, деякі американські військові США занепокоєні тим, що обмеження маршрутів безпілотних літальних апаратів вплине на збір розвідданих, пов'язаних із ситуацією навколо України, "але у США є потенційні альтернативи для збору розвідданих, такі як супутники-шпигуни".

Джерела зазначили, що до завершення аналізу ситуації Сполучені Штати продовжуватимуть польоти безпілотників. Один із них - тієї самої моделі, що й той, що впав у море, - уже було відправлено в район інциденту. До його завдань входить обстеження місця аварії і спостереження за діями Росії, яка намагається виявити уламки.

У вівторок Європейське командування ЗС США повідомило, що, за його даними, американський безпілотник MQ-9 Reaper впав у Чорне море після того, як його зачепив російський винищувач Су-27.

Російські військові зі свого боку заявили, що винищувачі РФ не застосовували озброєння проти безпілотника США над Чорним морем, причиною падіння стало "різке маневрування".