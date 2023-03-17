У Вінниці на Європейській площі проводитимуть ексгумаційні дослідження

У Вінниці на Європейській площі в центрі міста проводитимуть пошуково-ексгумаційні роботи з перенесення останків розташованих там військових поховань, повідомляє Вінницька міська рада.

"У Вінниці планують поставити крапку в деколонізації Європейської площі, гідно вшанувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні, яких там поховано, та перепоховати останки військових окупаційної армії початку ХХ століття", - йдеться в повідомленні міськради в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, у якому наводяться слова головного архітектора міста Євгена Совінського, "У Вінниці мають намір розмежувати пам’ять про Другу Світову війну, що буде збережена на Меморіалі по вул. Київській, та штучно привнесений радянсько-комуністичний контекст "еліт" 20-х, 30-х років, з яких почала формуватись ця поховальна зона, що до цього була міським садом у центрі міста".

Як розповідає директор Музею Вінниці Олександр Федоришен, "Меморіал Слави" насамперед формувався з метою "героїчної" радянської інтерпретації "громадянської війни" та легалізації більшовицької окупації міста після поразки Української революції.

"Більшовики порушили наявну традицію поховання загиблих вояків на міських цвинтарях, натомість нав’язали традицію влаштування братських та індивідуальних могил в публічних просторах міста", - зазначив Федоришен.

Наразі на ділянці вже стартували підготовчі роботи. Пошукові роботи вестиме спеціалізована організація.