Події

06:58 17.03.2023

За добу ворог завдав 23 ракетних та авіаудари, здійснив 73 обстріли із РСЗВ

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За добу ворог завдав 23 ракетних та авіаудари, здійснив 73 обстріли із РСЗВ

За минулу добу противник завдав 5 ракетних і 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли із реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генштабі ЗС України в п'ятницю вранці.

Українські військові наголосили, що внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки в Донецькій області поранено 6 цивільних громадян, пошкоджено понад 20 будинків, школу та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берилівка, Хрінівка, Єліне і Тимоновичі Чернігівської області; Старикове, Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське на Сумщині, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині.  Серед них – Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове.

На куп’янському та лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.  Серед них - Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине та Олександро-Шультине Донецької області.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак ворог здійснив в районі Мар’їнки – 12. Усі - відбито. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Парасковіївка, Новобахмутівка,  Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Преображенка, Степове та Новосілка Запорізької області; Михайлівка,  Новоолександрівка, Качкарівка, Милове, Одрадокам’янка, Миколаївка Херсонської області та місто Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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