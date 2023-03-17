Окупанти продовжують наступ на п’яти напрямках, за добу ЗС України відбили понад 70 атак

За минулу добу четверга, 16 березня, ЗСУ відбили понад 70 атак російських окупантів на 5 напрямках, повідомили в Генштабі в п'ятницю.

"Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак", - йдеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

На куп'янському та лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам'янське та Спірне.

На бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати Бахмут. Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка.

На авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка. На зазначеній ділянці фронту минулої доби найбільше атак ворог здійснив поблизу Мар'їнки - 12. Усі - відбиті.