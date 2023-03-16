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20:34 16.03.2023

Подальша підтримка України відповідає інтересам США - Єрмак у зверненні до World Affairs Council of San Antonio

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Подальша підтримка України відповідає інтересам США - Єрмак у зверненні до World Affairs Council of San Antonio

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що за понад рік повномасштабного російського вторгнення Україна вистояла і не здасться ворогу, і дуже вдячна за підтримку США та всім, хто прийшов на допомогу українцям у боротьбі за свободу.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в четвер, про це глава Офісу президента сказав у зверненні до американської неурядової організації World Affairs Council San Antonio (Техас, США).

"Життєво необхідна підтримка, яку ми отримуємо від вас - як військова, так і гуманітарна, - означає різницю між життям і смертю, свободою і рабством", - сказав Єрмак.

Очільник Офісу президента наголосив на важливій ролі членів World Affairs Council San Antonio в передачі сенаторам і конгресменам США принципового послання, що подальша підтримка України відповідає інтересам Америки та всіх людей у світі, яким небайдужа свобода і демократія. Він акцентував, що українці, які борються з терористичним режимом РФ, є вільними й демократичними та хочуть мати такі самі свободи, як американці та інші люди у світі.

Єрмак також зазначив, що лідерство США об'єднало вільний світ навколо допомоги Україні. "З вашою постійною військовою підтримкою та вашими молитвами ми знову переможемо зло та допоможемо зробити світ кращим. Сьогодні ми маємо всі шанси повторити успіх армії Сема Г'юстона та звільнити нашу землю від загарбників. Із нетерпінням чекаю можливості привітати вас у вільній і безпечній Україні", - підсумував керівник Офісу президента.

 

 

Теги: #сша #помощь #офіс_президента

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