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20:22 16.03.2023

Суд обрав ексміністру інфраструктури Пивоварському заставу майже в 10 млн грн - САП

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Суд обрав ексміністру інфраструктури Пивоварському заставу майже в 10 млн грн - САП

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав у четвер запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури України, підозрюваному у зловживанні владою і службовим становищем, що завдало державі понад $30 млн збитків.

Як повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), суд визнав підозру обґрунтованою і частково задовольнив клопотання, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 997 900 грн і поклавши на нього низку зобов'язань до 16 травня поточного року.

"Підозрюваний не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок ВАКС. Також на колишнього міністра покладено такі обов'язки: прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи, виїзди за межі м. Києва та Київської області; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками", - ідеться в повідомленні.

Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів.

У повідомленні не вказано прізвища підозрюваного, але обставини справи вказують на ексміністра інфраструктури України у 2014-16рр, CEO WOG Андрія Пивоварського.

Як повідомлялося, НАБУ і САП 22 лютого повідомили про вручення повідомлення Пивоварському про підозру у зловживанні владою і службовим становищем, яке завдало державі понад $30 млн збитків. Заочно таку саму підозру було пред'явлено і його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру, місцезнаходження якого не встановлено.

У провину ексміністру, зокрема, закидають підписання 2015 року наказу №316, згідно з яким порт ТІС, який побудував причали, частину портових зборів міг реінвестувати в розвиток.

Кабінет Міністрів 24 лютого ухвалив розпорядження №178 "Про погодження змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів". У відкритій частині документа зазначено "погодити пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) щодо внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів".

Згідно з даними "Інтерфакс-Україна", йдеться про узгодження скасування наказу №316 від 2015 року, проте агентству поки що не вдалося отримати від Мінвідновлення детальнішої інформації.

Співвласник ТІС Андрій Ставніцер раніше повідомив у фейсбуці, що віцепрем'єр-міністр - міністр із відновлення Олександр Кубраков на засіданні Кабміну "спробує скасувати наказ №316, що може стати підставою відправити Пивоварського до в'язниці". Ставніцер наголосив, що наказ дав змогу залучити в Україну "двох світових інвесторів і сотні мільйонів доларів", і закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля втрутитися і перенести розслідування справи в компетентне середовище.

Пивоварський наголошував, що саме на Мінінфраструктури законодавство покладає повноваження у сфері регулювання питань, пов'язаних із визначенням і зміною порядку справляння портових зборів, зокрема корабельного збору. Ексміністр зазначив, що наказ, який йому інкримінують як злочин, був попередньо погоджений низкою міністерств і відомств, завізований Мін'юстом, зокрема це питання було розглянуто і підтримано на засіданні Кабінету Міністрів.

"У профільному законі "Про морські порти України" чітко передбачено, що корабельний збір розподіляється між користувачем портової акваторії (в цьому випадку це АМПУ) і власником операційної акваторії причалу (в цьому випадку це - ТІС). Тому закріплення наказом Мінінфраструктури порядку виконання положень закону не має бути в Україні злочином", - наголосив ексміністр.

САП та НАБУ вже висували такі обвинувачення іншому ексміністрові інфраструктури Володимиру Омеляну, який, за версією слідства, у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (окрім маячного) на 20%, що призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн. Однак у жовтні 2021 року Вищий антикорупційний суд ухвалив виправдувальний вирок Омеляну, визнавши його невинуватим у виданні нормативно-правового акта, що зменшує надходження до бюджету.

На підтримку Пивоварського, а також із критикою обвинувачень НАБУ та САП ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву із заставою у 229 млн грн на період розслідування, публічно виступила ціла низка відомих ексчленів уряду та бізнесменів.

"Люди, які пішли у владу робити болючі, непопулярні, але вкрай необхідні для України реформи, наразі отримують арешти, вироки та підозри. Наслідки зрозумілі – більше такі люди у владу йти не захочуть", – написав на фейсбук-сторінці ексміністр економіки, радник глави Офісу президента, президент KSE Тимофій Милованов.

З відкритим листом до президента, Кабміну, ВАКС, САП та НАБУ виступила також Асоціація українців-випускників провідних університетів світу "Професійний уряд".

 

 

 

Теги: #суд #застава #пивоварський

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