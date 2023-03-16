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19:57 16.03.2023

Зеленський провів зустріч із прем'єром Латвії

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Зеленський провів зустріч із прем'єром Латвії

Президент України провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем, який прибув до Києва з візитом.

"Провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Розповів про ситуацію на фронті. Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово – в питанні надання необхідної для українського наступу зброї", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

Президент України подякував Латвії за допомогу: "Дякую Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України! Ваше суспільство, президент із самого початку цієї повномасштабної війни – навіть від перших днів 2014 року, коли насправді почалася ця війна, – підтримують наш суверенітет, наш народ, нашу територіальну цілісність".

Як повідомляється на офіційному порталі глави держави, Зеленський наголосив на важливості нещодавнього затвердження урядом Латвії нового пакета військової допомоги Україні. У цьому контексті було зазначено, що оборонна підтримка, надана Латвією Україні, вже досягла 1% ВВП цієї країни.

"Сторони предметно обговорили тематику європейської інтеграції в контексті прогресу нашої держави у виконанні рекомендацій Європейської Комісії. Було наголошено на важливості підтримки Латвією питання ухвалення рішення про початок до кінця поточного року переговорів про вступ України до ЄС. Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі", - зазначається в повідомленні на порталі Офісу президента України.

Володимир Зеленський відзначив активну позицію Латвії у створенні міжнародно-правових механізмів для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України, покарання всіх винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, а також повноцінного механізму компенсації збитків, завданих РФ нашій державі.

 

Теги: #латвія #зеленський #каріньш

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