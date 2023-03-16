У Лівії виявили зниклі 2,5 тонни урану, ємності знайшли біля кордону з Чадом

У Лівійській національній армії, що діє на сході Лівії, заявили, що виявили 2,5 тонни урану, про зникнення яких раніше в четвер заявили в МАГАТЕ, повідомляють західні ЗМІ.

Військові стверджують, що знайшли десять ємностей із ураном недалеко від кордону з Чадом. У повідомленнях наголошується, що МАГАТЕ поки що ніяк не прокоментувало ці твердження.

Раніше повідомлялося, що інспектори МАГАТЕ виявили зникнення близько 2,5 тонни незбагаченого урану, що зберігалися на об'єкті в Себху за 660 км на південний схід від столиці Лівії Триполі.

У ЗМІ зазначалося, що кожну тонну цих речовин – за наявності відповідних технологій – можна переробити в 5,6 кг матеріалів збройової якості, необхідних для створення ядерної зброї.

Після повалення та вбивства лідера Лівії Муаммара Каддафі в 2011 році в Себху встановилося безвладдя, через місто проходив маршрут нелегальної міграції, і, за інформацією ООН, у Себху фіксували випадки работоргівлі. За останні роки місто переважно контролювала Лівійська національна армія фельдмаршала Халіфи Хафтара, також тут були присутні повстанці із сусіднього Чаду.

Загалом, за різними оцінками, лівійська влада накопичила в правління Каддафі (1969 – 2011 роки) приблизно 1 тис. тонн уранового концентрату. У 2003 році, після вторгнення США до Іраку, він розкрив для міжнародного співтовариства інформацію про напрацювання ядерної програми Лівії, і в 2009 році міжнародні інспектори вивезли останні запаси збагаченого урану з країни. Проте, за даними ООН, у 2013 році в Себху зберігали близько 6,4 тис. барелів уранового концентрату.