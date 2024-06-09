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05:46 09.06.2024

Рятувальники виявили тіла 12 мігрантів після затоплення човна біля берегів Лівії

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Рятувальники виявили тіла 12 мігрантів після затоплення човна біля берегів Лівії

Ще одне тіло було виявлено біля берегів Лівії у суботу, через день після того, як рятувальне судно організації "Лікарі без кордонів" (MSF) виявило тіла 11 мігрантів у тому ж районі Середземного моря та повідомило, що врятувало з човнів більше 160 людей, повідомляє Reuters.

Некомерційна організація Sea Watch повідомила у соціальній мережі X, що її літак помітив труп у суботу.

"Вчора екіпаж нашого літака виявив 11 тіл, і на даний момент ще одне тіло було виявлено під час сьогоднішнього польоту. Політ і пошуки продовжуються", - йдеться в повідомленні некомерційної організації, що базується в Німеччині.

Організація Об'єднаних Націй зареєструвала понад 20 000 смертей та зникнень у центральному Середземномор'ї з 2014 року, що робить його найнебезпечнішим місцем перетину мігрантів у світі.

MSF повідомила, що пошуково-рятувальне судно Geo Barents під час двох операцій підібрало 146 мігрантів, а потім виявило ще 20 в окремому човні. Вони також витягли тіла 11 людей, яких бачив літак Sea Watch.

"Ми не знаємо точної причини цієї трагедії, але ми знаємо, що люди продовжують гинути у відчайдушній спробі дістатись безпечного місця. Цій бійні необхідно покласти край", - йдеться в повідомленні MSF на сайті X.

11 тіл мають бути перенесені на корабель італійської берегової охорони, а потім тимчасово висаджено на острові Лампедуза, повідомили у суботу італійські ЗМІ.

Італія закликала Туніс та Лівію зробити більше, щоб зупинити потенційних мігрантів від виходу у море. Вона також обмежила діяльність рятувальних судів, заявивши, що вони спонукають людей вирушати до Європи, що заперечують благодійні організації.

Наголошуючи на обмеженнях, Італія в п'ятницю веліла судну Geo Barents доставити останню групу мігрантів до північного порту Генуя, розташованого більш ніж за 650 морських миль і далеко від зручніших портів на сусідній Сицилії.

"Це значно затримає надання допомоги... тим, хто вижив, які і так вже багато чого пережили", - заявили в MSF.

Теги: #човен #затоплення #лівія #мігранти

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