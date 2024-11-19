Іран знову наростив запаси збагаченого на 60% урану - доповідь МАГАТЕ

Іран ще сильніше наростив запаси урану, збагаченого до рівня, близького до того, що потрібен для створення ядерної зброї, повідомляє Associated Press (AP) із посиланням на конфіденційну квартальну доповідь МАГАТЕ, яка опинилася в його розпорядженні.

За інформацією агентства, з моменту попереднього звіту в серпні 2024 року на 26 жовтня Іран виробив ще 17,6 кг збагаченого на 60% урану. Загальний обсяг цих матеріалів становить тепер 182,3 кг. AP пояснює, що такий уран можна легко збагатити до 90% і отримати один із компонентів ядерної зброї.

Загальні запаси урану зросли до 6 тис. 604 кг - на 852,6 кг за той самий період.

Водночас за оцінками МАГАТЕ, з 42 кг збагаченого на 60% урану, після доведення рівня збагачення до 90%, можна створити ядерний заряд.

Крім того, згідно з доповіддю, Іран не зробив конкретних кроків для поліпшення співпраці з МАГАТЕ.

AP нагадує, що у вересні 2023 року Іран вирішив заборонити іноземним інспекторам стежити за активністю об'єктів іранської ядерної галузі. Однак цього разу іранська влада погодилася розглянути можливість допуску на ядерні об'єкти чотирьох інспекторів агентства.

Проте не вдалося домогтися успіхів у повторному підключенні обладнання, включно з відеокамерами, яке стежило б за роботою іранської ядерної галузі. Його Іран відключив у червні 2022 року.

Цього тижня має відбутися зустріч Ради керуючих МАГАТЕ. За даними AP, західні країни планують домогтися ухвалення резолюції з критикою Ірану за те, що, на думку авторів документа, той не співпрацює належним чином з агентством. У Тегерані попереджали, що можуть за це вжити заходів у відповідь.

У 2015 році "шістка" міжнародних посередників (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція) та Іран підписали СВПД, що передбачало зняття з Ірану санкцій в обмін на обмеження Тегераном ядерної програми. У травні 2018 року тодішній президентї США Дональд Трамп вийшов із ядерної угоди і відновив односторонні антиіранські санкції.

У вересні президент Ірану Масуд Пезешкіан не відкидав можливості відновлення СВПД, якщо партнери також дотримуватимуться принципів цієї угоди.