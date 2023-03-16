Події

19:31 16.03.2023

У похоронному бюро у Львові виявили зброю та наркотики

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Зброю і наркотики виявили в одному із львівських похоронних бюро співробітники поліції під час санкціонованого обшуку, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Під час обшуку в приміщенні похоронного бюро поліцейські виявили автомат, пістолети з магазинами, велику кількість набоїв різних калібрів, гранату Ф-1 і арбалет", - ідеться в повідомленні поліції.

Крім того, поліцейські знайшли близько 500 грамів наркотичних і психотропних речовин, імовірно канабісу й амфетаміну, вартість яких на чорному ринку перевищує 150 тис грн.

Поліцейські затримали 32-річного жителя Тернопільської області, якого підозрюють у незаконному зберіганні зброї та наркотиків. За даними поліції, затриманий мешкав у приміщенні бюро.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України.

Після проведення експертизи вилучених речовин буде надано кваліфікацію щодо незаконних дій фігуранта.

Теги: #наркотики #львів #зброя

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