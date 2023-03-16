Події

18:32 16.03.2023

Сили оборони завдали ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

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Сили оборони завдали ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України завдала семи ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів упродовж доби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за цей самий час вразили три пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, дві радіолокаційні станції, а також склад паливно-мастильних матеріалів ворога.

Теги: #зсу #удари #окупанти

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