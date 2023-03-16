Події

18:27 16.03.2023

У Генштабі ЗСУ повідомляють про відбиття атак окупантів на шести напрямках на сході України

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У Генштабі ЗСУ повідомляють про відбиття атак окупантів на шести напрямках на сході України

Російські окупанти за минулу добу продовжили штурмувати місто Бахмут і продовжили підготовку до відновлення наступу на Вугледар Донецької області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. На авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам'янки, Авдіївки, Невельського та Мар'їнки", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на куп'янському та лиманському напрямках окупанти "вели безуспішні наступальні дії" в районах Гряниківки, Кремінної, Кузьминого, Верхньокам'янського та Спірного.

"На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється... На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін", - розповіли в Генштабі.

Теги: #зсу

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