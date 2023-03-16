Події

18:05 16.03.2023

Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком

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Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

"Хороша розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України. Цінуємо незмінну позицію Великої Британії!" - написав він у четвер у телеграм.

 

Теги: #розмова #зеленський #сунак

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