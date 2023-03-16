Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

"Хороша розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України. Цінуємо незмінну позицію Великої Британії!" - написав він у четвер у телеграм.