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16:49 16.03.2023

Сексуальне насильство та погроза його застосування щодо жінок і чоловіків є важливими аспектами тортур із боку росіян - комісія ООН

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Сексуальне насильство та погроза його застосування щодо жінок і чоловіків є важливими аспектами тортур із боку росіян - комісія ООН

Російська влада скоїла широкий спектр порушень міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в різних областях України, багато з яких є воєнними злочинами, йдеться в новому звіті Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні.

Як наголошується в представленому в четвер на пресконференції звіті, комісія виявила численні випадки сексуального та гендерного насильства, вчинені росіянами під час обшуків житлових будинків у населених пунктах, які перебували під їхнім контролем, а також під час незаконного позбавлення волі.

"Сексуальне насильство, що дорівнює катуванню, і загроза його застосування щодо жінок і чоловіків є важливими аспектами катувань, застосовуваних російською владою", - заявили в комісії.

Комісія рекомендує розслідувати всі порушення і злочини та притягувати винних до відповідальності і на національному, і на міжнародному рівні.

Для підготовки доповіді комісія відвідала 56 населених пунктів і опитала 348 жінок і 247 чоловіків. Слідчі комісії проінспектували місця руйнувань, поховань, місця тримання під вартою і заподіяння тортур, а також залишки зброї, ознайомившись із великою кількістю документів і доповідей.

Теги: #україна #насильство #катування #росіяни

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