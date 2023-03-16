Іран зайняв "вичікувальну позицію" в питанні передачі РФ балістичних ракет, але постачає боєприпаси - українська розвідка

Іран зайняв "вичікувальну позицію" в питанні передання РФ балістичних ракет, інформації про передачу цього озброєння немає, заявив заступник начальника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

"Іран так, постачає боєприпаси. РФ намагається отримати й інше озброєння, зокрема БПЛА, не тільки ті, що вже використовують. Крім того, РФ зацікавлена в отриманні балістичних ракет", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

За словами Скібіцького, поки що достовірної інформації про передачу цього озброєння РФ немає.

"Іран усе-таки вичікує, зайняв у цьому питанні вичікувальну позицію", - вважають у ГУР.

Воєнна розвідка України має конкретні документи щодо розвитку співпраці між РФ та Іраном. Зокрема, йдеться про наміри РФ отримати боєприпаси, реактивні снаряди та іншу техніку. За інформацією ГУР, росіяни почали відчувати дефіцит боєприпасів.

Скібіцький також зазначив, що, зі свого боку, Іран потребує російського нового озброєння, технологій у сфері атомної енергетики і технологій за ракетними програмами, тому країни мають "обопільну зацікавленість у співпраці".

"Ми точно знаємо, що активно вони працюють з Іраном. Так, справді тривають переговори з М'янмою, з країнами Африканського континенту, Близького Сходу. Росіяни наразі направили свої делегації в країни, щоб роздобути якнайбільше боєприпасів та інше озброєння", - повідомили в розвідці.