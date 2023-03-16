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13:12 16.03.2023

План уряду на 2023 рік передбачає створення умов для розвитку власного виробництва безпілотників

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План уряду на 2023 рік передбачає створення умов для розвитку власного виробництва безпілотників

План пріоритетних дій уряду України на 2023 рік передбачає створення умов для розвитку власного виробництва безпілотних літальних апаратів.

Зокрема, згідно з розпорядженням уряду №221 від 14 березня, безпеку та оборону визначено як одні з пріоритетних напрямів на 2023 рік.

Згідно з планом пріоритетних дій, до жовтня Міністерство оборони має створити Інтегровану військову кадрову політику відомства, з урахуванням досвіду бойових дій і принципів, прийнятих у Збройних силах держав-членів НАТО.

Також до липня має бути створено Операційний центр кібербезпеки Міноборони.

Крім того, впродовж року передбачається задоволення потреб сил безпеки та оборони у відповідних типах безпілотних літальних апаратів, зокрема власного виробництва.

З огляду на це передбачається створення умов для розвитку власного виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема в межах реалізації проєкту "Армія дронів".

Як повідомлялося, 14 березня Кабмін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

Теги: #уряд #план #безпілотники

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