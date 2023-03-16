Глава Міноборони Польщі підтвердив, що співробітники спецслужб країни припинили діяльність розвідгрупи

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в ефірі Польського радіо підтвердив інформацію радіостанції РМФ про те, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки виявили розвідувальну мережу в Підкарпатському воєводстві.

"Це була розвідувальна група, яка працювала на Росію, загроза була реальною", - сказав він.

Напередодні польська радіостанція РМФ повідомила про затримання шістьох іноземців, які встановлювали приховані камери, зокрема на автотрасах і залізничних коліях поблизу аеродрому в Ясьонці поблизу міста Жешув. Там розташований великий логістичний хаб НАТО, через який надходить західне озброєння для України.