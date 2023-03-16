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07:08 16.03.2023

16 березня: Цей день в Україні та в світі

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16 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 386 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 386 RUSSIAN AGRESSION

16 березня відзначають День без селфі, День спонтанності, День свободи інформації, День "Все, що ви робите - це правильно" і День кольорових олівців.

У Словаччині - День інженера, у Литві - День книжкових контрабандистів, у Латвії - День пам'яті легіонерів.

16 березня 2014 року відбувся незаконний референдум у Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму про статус автономії.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Євтропія, Клеоника, Василіска і Зинона.

Ще цього дня:

1960 - У Нью-Йорку представлено перший автомобіль на сонячних батареях;

1990 - У Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка;

1998 - Папа Римський Іван Павло II вибачився за бездіяльність і мовчання багатьох католиків під час Голокосту;

2006 - Генеральна асамблея ООН майже одноголосно проголосувала за створення Ради з прав людини;

2022 - Росія скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Кількість жертв авіаудару сягає 600 осіб, хоча точну кількість загиблих встановити неможливо.

День книжкових контрабандистів у Литві

"Книжкові контрабандисти" - це група людей, які ризикували життям і здоров'ям, щоб зберегти свою мову і національну ідентичність, займаючись контрабандною литовською літературою. Ризикуючи життям, вони порушували заборону, видану російськими окупантами з 1866 до 1904 року, яка намагалася замінити латинську орфографію кирилицею.

Церковне свято

Брати Євтропій і Клеонік, а також Василіск були друзями. Після мученицької смерті Феодора, друзі перебували в темниці, де своєю проповіддю багатьох язичників залучили до християнської віри. За це вірян жорстоко побили, перетворивши їхні тіла на суцільну рану. Під час тортур Євтропій молився Господу, щоб той дав їм терпіння. У відповідь на благання святого з'явився Господь з Янголами і з великомучеником Феодором Тироном, а пізніше і Сам Спаситель. Багато язичників теж змогли бачити Спасителя. Вони почали просити відпустити мучеників. Правитель, побачив, що народ тривожиться, зажадав відвести християн. Потім він запросив до себе Євтропія і намагався умовити його принести жертву язичницьким богам. Його пропозицію було відкинуто.

Наступного дня святих відвели в язичницький храм, щоб насильно змусити принести жертви. Тоді Євтропій знову почав молити Спасителя про допомогу. Його прохання було почуте - почався сильний землетрус, у храмі зруйнувалися стіни, впало і розбилося зображення богині Артеміди. Люди почали в жаху тікати з храму.

Коли землетрус скінчився, і правитель прийшов до тями від страху, він зажадав врити в землю дерев'яні кілки, а до них прив'язати мучеників і поливати їхні тіла смолою, яка горіла. Святі помолилися Богу, і смола почала обтікати їхні тіла й обпалювати мучителів. Тоді правитель зажадав рвати тіла мучеників залізними гаками, а рани обробляти гірчицею, змішаною з оцтом і сіллю. Але святі стійко витримали і це випробування.

3 березня Євтропія і Клеоника розіп'яли, а Василіска залишили в ув'язненні. 22 травня в м. Команах його обезголовили, а тіло кинули в річку. Християни знайшли останки мученика і поховали на зораному полі. За деякий час у Команах побудували церкву в ім'я святого Василіска.

З 16 по 20 березня - у Місячному календарі нульові сонячні дні. Це Дні Дельфіна - суворого посту, смирення і покаяння. Астрологи радять не починати нових справ, завершувати вже розпочаті, підбити підсумки сонячного року, віддати борги.

Іменини: Михайло, Марія.

Теги: #календар #16березня

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