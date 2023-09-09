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16:02 09.09.2023

Зеленський доручив переглянути й оновити державну систему професійних свят і пам'ятних дат

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Зеленський доручив переглянути й оновити державну систему професійних свят і пам'ятних дат

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути державну систему професійних свят і пам'ятних дат та оновити її "справедливо і логічно".

"Уже багато років у другу суботу вересня в нашій країні відзначають свій день одночасно дві професійні спільноти – це День фізичної культури і спорту та День українського кіно. І таких збігів у нашому календарі надто багато. День юриста і День художника, День будівельника і День працівників ветеринарної медицини. Є співпадіння професійних днів і днів памʼяті. Зокрема, наступного року, у травні, День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається із Днем науки", - сказав він у відеозверненні в суботу.

Зеленський зазначає, що існує багато неприпустимих змішувань смислів. "Деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими лекалами. Деякі надзвичайно важливі дні памʼяті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі. Деякі професійні спільноти, чия робота заслуговує і поваги, і уваги, поки що не мають свого професійного дня – наприклад, спільнота українських істориків", - сказав він.

"Власне, я доручив уряду України, відповідним державним інституціям переглянути всю цю систему державної уваги й оновити її – справедливо і логічно", - заявив президент.

Зеленський привітав причетних із Днем фізичної культури і спорту, а також із Днем українського кіно.

"А сьогодні я дякую всім, хто приносить Україні спортивні перемоги, хто тренує наших спортсменів, хто навчає дітей правильній спортивній міцності й зараз – це надзвичайно важливо – додає українську спортивну інфраструктуру, відповідний досвід наш спортивний, досвід фізичної культури до нової системи реабілітації, до системи відновлення українців і українок після поранень", - сказав він.

У День українського кіно він подякував усім працівникам, усім працівницям української кіногалузі за "кожне єднання емоцій, яке наші люди, дорослі й діти, наразі відчувають, дивлячись українське кіно, український серіал, українську документалістику".

"Нація, яка має власне сильне й емоційне кіно, матиме і свою впевнену долю в цьому світі, свої мрії та власне бачення життя", - зазначив президент. 

Теги: #свята #перегляд #календар

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