РФ намагається "намацати" нові червоні лінії і виставити ультиматуми

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що РФ намагається "намацати" нові червоні лінії у відносинах із західними країнами, а також виставити ультиматуми.

"Випадкові" крилаті ракети у повітряних просторах Європи; знищення MQ-9 Reaper над Чорним морем; анонімні розвідники з їхніми версіями підриву NS; вуличні протести у Молдові; проRU ініціативи уряду Грузії - примітивні спроби РФ намацати нові червоні лінії й виставити ультиматуми", - написав Подоляк у твіттері в середу.