Події

19:49 15.03.2023

РФ намагається "намацати" нові червоні лінії і виставити ультиматуми

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РФ намагається "намацати" нові червоні лінії і виставити ультиматуми

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що РФ намагається "намацати" нові червоні лінії у відносинах із західними країнами, а також виставити ультиматуми.

"Випадкові" крилаті ракети у повітряних просторах Європи; знищення MQ-9 Reaper над Чорним морем; анонімні розвідники з їхніми версіями підриву NS; вуличні протести у Молдові; проRU ініціативи уряду Грузії - примітивні спроби РФ намацати нові червоні лінії й виставити ультиматуми", - написав Подоляк у твіттері в середу.

 

Теги: #радник #думка #офіс_президента

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