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19:22 15.03.2023

Зеленський обговорив з американською підприємицею Лорен Пауелл розвиток української IT-сфери

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Зеленський обговорив з американською підприємицею Лорен Пауелл розвиток української IT-сфери

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з американською підприємицею і меценаткою Лорен Пауелл Джобс, де, зокрема, обговорили майбутній розвиток української IT-галузі.

"Зустрівся з американською підприємицею та меценаткою Лорен Пауелл Джобс. Обговорили важливість збереження світової єдності навколо підтримки України. Розповів про портал державних послуг "Дія" та спеціальний податковий режим для представників IT-сфери "Дія.Сіті", - написав Зеленський у телеграмі.

Під час зустрічі він також зазначив, що IT-сфера України довела свою стійкість та ефективність під час війни.

"Україна й надалі розвиватиме цифрову галузь. А після війни IT-галузь допоможе швидше розвивати підприємництво, сприятиме викоріненню корупції та спрощенню взаємодії між громадянами та державними інституціями", - сказав він.

 

 

 

Теги: #it #розвиток #галузь

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