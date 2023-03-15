Події

18:56 15.03.2023

На Миколаївщині відновили ще два мости, зруйновані російськими окупантами, - голова ОВА

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На Миколаївщині відновили ще два мости, зруйновані російськими окупантами, - голова ОВА

У середу, 15 березня, в Миколаївській області відбулося відкриття ще двох мостів, які були зруйновані російськими окупаційними військами, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Один через річку Інгул у Воскресенській громаді та інший через річку Інгулець у Снігурівській громаді", - написав Кім у телеграм-каналі.

Відновлення обох мостів відбувалося за сприяння фандрейзингової платформи UNITED24.

Як зазначається, міст у Снігурівській громаді збудували військовослужбовці 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорту, а у Воскресенській громаді - 18-й окремий мостовий батальйон першої окремої бригади імені Князя Лева Державної спеціальної служби транспорту.

Теги: #нерухомість #мости #миколаївська_область

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