Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження російських окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в середу.

Зазначається, що за добу українські захисники також збили один ворожий літак Су-25.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції", - наголосили в Генштабі.