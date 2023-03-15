Зеленський звільнив Гайдая, Гамалія та Марченка з посад голів обладміністрацій

Президент України Володимир Зеленський у середу своїми указами звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.

Відповідні документи оприлюднено на сайті глави держави.

Так, згідно з указом №149/2023 з посади голови Луганської ОВА звільнено Сергія Гайдая.

Згідно з указом №150/2023 з посади голови Одеської ОВА звільнено Максима Марченка.

Згідно з указом №151/2023 з посади голови Хмельницької ОВА звільнено Сергія Гамалія.

У кожному з документів уточнюється, що голів ОВА звільнено на підставі поданих ними заяв.