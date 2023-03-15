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17:03 15.03.2023

Конкурсна комісія подає на затвердження ВРП перелік кандидатів у члени ВККС

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Конкурсна комісія подає на затвердження ВРП перелік кандидатів у члени ВККС

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України затвердила остаточний список із 32 кандидатів, 16 із яких затвердить Вища рада правосуддя (ВРП).

На засіданні в середу конкурсна комісія затвердила остаточний перелік рекомендованих 32 кандидатів, список передадуть до ВРП, яка, у свою чергу, відбере і затвердить 16 із запропонованих до призначення членів ВККС.

До списку увійшли судді Михайло Богоніс, Ганна Вронська, Юлія Джепа, Роман Ігнатов, Роман Кидисюк, Олег Коліуш, Олексій Омельян, Сергій Чумак, Галина Шевчук, суддя у відставці Володимир Луганський, адвокати Петро Варишко, Людмила Волкова, Руслан Сидорович, Володимир Рисенко, Олег Яким'як, Костянтин Красовський, представник НАБУ Руслан Мельник, представник НАЗК Ярослав Дух, а також Юрій Боднарук, Віталій Гацелюк, Ірина Давидович, Надія Кобецька, Андрій Козлов, Роман Куйбіда, Дмитро Лук'янець, Світлана Олененко, Андрій Пасічник, Роман Сабодаш, Віктор Смородинський, Костянтин Ткаченко, Микола Хавронюк, Тарас Шепель.

Загалом у конкурсі брав участь 301 кандидат.

На пресконференції в середу голова конкурсної комісії Іван Міщенко наголосив, що формування ВККС є важливою складовою судової реформи в Україні в контексті євроінтеграційних процесів і з часом змінить філософію роботи судової системи та її сприйняття суспільством. "Сподіваємося, що ця нова ВККС зможе... залучити нові професійні кадри в судову систему", - сказав він.

За словами голови конкурсної комісії, комісія враховувала інформацію, зокрема й від громадських організацій, щодо можливої недоброчесності кандидатів до ВККС. "Ми враховували цю інформацію. Як і іншу, отриману з відкритих або не дуже відкритих джерел", - уточнив Міщенко.

Він також пояснив, що передача документів кандидатів до ВРП - питання технічне. "Ми очікуємо від ВРП призначення членів ВККС. Ми впевнені в тому списку, який затвердили", - додав він.

ВККС не працює в Україні з 2019 року, запуск роботи ВККС дасть змогу заповнити дефіцит суддів в Україні та завершити кваліфікаційне оцінювання.

Голова ВРП Григорій Усик заявляв, що ВРП не затягуватиме процесу відбору членів ВККС.

Теги: #комісія #врп

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