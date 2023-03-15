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16:03 15.03.2023

Однією з тем "Рамштайн-10" буде пошук "інноваційного вирішення" проблеми виробництва боєприпасів - глава Пентагону

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Однією з тем "Рамштайн-10" буде пошук "інноваційного вирішення" проблеми виробництва боєприпасів - глава Пентагону

Однією з тем засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн-10" буде пошук "інноваційного вирішення" проблеми виробництва боєприпасів, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Отже, ця Контактна група зосереджена на координації довгострокової підтримки. Нам також необхідно знайти способи отримати нові постачання боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони для України", - сказав Остін, відкриваючи 10-те засідання в онлайн-форматі в середу.

За словами глави Пентагону, з метою збільшення виробництва боєприпасів країни-учасниці цієї Контактної групи об'єднуються, щоб "разом розробити інноваційне вирішення проблем промислового виробництва".

"І я впевнений, що ми продовжимо просуватися далі, щоб забезпечити задоволення потреб України навесні й надалі", - сказав Остін.

Він також наголосив, що партнери мають забезпечити українські війська всім необхідним для подальшої боротьби, а виконання взятих сторонами зобов'язань повинне відбуватися "повною мірою і швидко". Зокрема, глава Пентагону звернув увагу не лише на постачання самого озброєння, а й на запасні частини та технічне обслуговування техніки, що передається.

Теги: #боєприпаси #рамштайн

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