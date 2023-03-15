Влада США допускає, що їй не вдасться дістати уламки безпілотника, який упав у Чорне море

Уламки безпілотника MQ-9 Reaper, що впав напередодні в Чорне море, можливо, вже ніколи не вдасться підняти на поверхню, заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Я не впевнений, що ми зможемо дістати його. Він упав у Чорне море в дуже, дуже глибоке місце. Ми все ще оцінюємо, чи можливо здійснити спроби дістати його. Можливо, не варто й намагатися", - передає CNN слова Кірбі.

Водночас він заявив, що США вже мінімізували ризики потрапляння цінної інформації в чужі руки, якщо будь-якій іншій країні вдасться дістати безпілотник із моря.

Кірбі також заявив, що влада США нагадала послу РФ у Вашингтоні про необхідність бути обережнішими під час польотів у міжнародному повітряному просторі поряд з американськими літальними апаратами, які на законних підставах здійснюють вильоти.

У вівторок Європейське командування ЗС США повідомило, що, за його даними, американський безпілотник MQ-9 Reaper упав у Чорне море після того, як його зачепив російський винищувач Су-27.