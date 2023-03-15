У Бучанському районі вже заселено перші збірні будинки для сімей, чиє житло було зруйноване під час бойових дій на Київщині

У Київській області на місці приватних будинків, зруйнованих унаслідок бойових дій із російськими загарбниками, буде зведено збірні будинки компанії QHome, розраховані на проживання чотирьох осіб й оснащені всім необхідним, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"У Київській області на ділянках сімей, чиї будинки були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встановлюють збірні будинки компанії QHome. Таке житло розраховане на проживання чотирьох осіб та оснащене всім необхідним", - ідеться в повідомленні КОВА на офіційному сайті в середу.

Проєкт реалізує Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з Київською обласною військовою адміністрацією. У рамках проєкту буде встановлено 100 будиночків.

Як повідомляється, першу партію буде надано найбільш постраждалим від війни громадам Бучанського району. Одну з родин, для якої вже встановили такий будинок у селі Ніжиловичі Бучанського району, відвідали заступник голови Київської ОДА Микола Бойко та представник Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Будинок сім'ї був повністю зруйнований унаслідок авіаудару російських військ. Відтоді сім'я винаймала житло в іншому місці. Отримання збірного будинку - це можливість повернутися на свою землю та в громаду, почати будувати своє життя заново.

"Наша головна ціль - повернути людей до рідних домівок. Такі збірні будинки дають змогу людям зайнятися відбудовою свого знищеного домогосподарства, проживаючи у своєму рідному подвір’ї. Для багатьох це дуже важливо - не втрачати зв'язку з місцем, де пройшло ціле життя. Вдячний представникам УВКБ ООН за постійну підтримку, допомогу та реалізацію цього важливого проєкту", - наголосив Микола Бойко, чиї слова наведено в повідомленні.

"З наших прямих консультацій із внутрішньо переміщеними особами та українцями, які були змушені шукати притулку за кордоном, ми знаємо, що наявність безпечного та теплого дому, куди можна повернутися, є одним із головних чинників сталого та гідного повернення. Тому ми працюємо з обласними адміністраціями, як-от Київська, щоб підтримати людей у ремонті будинків та пілотувати такі ініціативи, як спільний проєкт з QHome", - сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Збірні будинки виготовлені з міцних матеріалів та оснащені меблями українського виробництва. Площа будинку становить 25 квадратних метрів. Будинок обладнаний усім необхідним, зокрема піччю на дровах, кондиціонером, холодильником, туалетом і душем, кухнею. Крім того, він обладнаний меблями - ліжками, столом та стільцями.