Інцидент над Чорним морем не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією і США - ISW

Інцидент у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, де два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник MQ-9 Reaper, не призведе до прямого конфлікту між США і РФ, наголошується у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 14 березня.

"Цей інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією і США. Російські сили використовували примусові сигнали проти повітряних і морських суден США і союзників протягом десятиліть на багатьох театрах без подальших конфліктів. Президенти США і Росії зберігають повну свободу вибору, як реагувати на подібні інциденти, і не буває жодної автоматичної ескалації в таких ситуаціях", - ідеться в повідомленні.

"З огляду на неодноразові обіцянки президента Джо Байдена уникати входження американських військ у прямий конфлікт із Росією та явне й неодноразово продемонстроване Кремлем небажання вплутуватися у війну з НАТО немає жодних причин для того, щоб подібні інциденти спричиняли небезпечну ескалацію", - наголошують аналітики.

Як зазначалося, у вівторок Європейське командування ЗС США повідомило, що американський безпілотник MQ-9 Reaper упав у Чорне море після того, як його зачепив російський винищувач Су-27.