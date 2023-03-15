За добу окупанти обстріляли 3 райони Харківщини, загинули 2 мирні жителі - голова обладміністрації

Двоє мирних жителів Харківської області загинули у вівторок унаслідок масованого обстрілу російськими окупаційними військами прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.

"Одним із найбільш обстрілюваних ворогом міст є Вовчанськ. Унаслідок учорашніх обстрілів у місті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Унаслідок влучання снаряда в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій цього автомобіля отримав поранення і був госпіталізований", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Крім того, унаслідок ворожого обстрілу с. Колодязного було пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний мирний житель, який у момент обстрілу їхав у машині. У смт Дворічна осколкового поранення дістав 58-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу на місці.