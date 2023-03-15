Події

08:41 15.03.2023

Мер Ірпеня: У місті проводять спільні навчання, сигнал тривоги в місті - навчальний

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Мер Ірпеня: У місті проводять спільні навчання, сигнал тривоги в місті - навчальний

В Ірпені в середу вранці проводять спільні навчання з дій у разі надзвичайної ситуації, рух кількома вулицями буде тимчасово перекрито, пролунає навчальний сигнал тривоги, повідомив міський голова Олександр Маркушин.

"Саме зараз на базі Ірпінського ліцею №1 розпочинаються спільні навчання працівників ДСНС, поліції, медиків, комунальних служб та освітян щодо дій у разі надзвичайної ситуації. Прошу не хвилюватися, сигнал тривоги в місті - навчальний", - повідомив він у телеграм-каналі в середу вранці.

Маркушин нагадав, що у зв'язку з цим із 8.30 до 10.00 дорожній рух на вулиці Нігояна і на вулиці 8 Березня від Садової до Тургенєвської буде перекрито.

 

 

 

Теги: #навчання #ірпінь #київська_область

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