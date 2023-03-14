Москалькову запропонували виключити з Європейської мережі Глобального Альянсу національних правозахисних установ

На засіданні Європейської мережі (ЕНРІ) Глобального Альянсу національних правозахисних установ (ГАНРІ), що відбулося у вівторок, було винесено пропозицію щодо виключення зі складу організації уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, повідомила пресслужба омбудсмена РФ.

Така пропозиція мотивована, зокрема, тим, що інститут російського омбудсмена перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Винесена ЕНРІ пропозиція може бути розглянута на засіданні ГАНРІ вже в середу.

Глобальний Альянс національних правозахисних установ (GANHRI) з 1993 року об'єднує уповноважених з прав людини з усього світу, зараз його членами є 120 організацій. Вони умовно розділені на чотири мережі: Африканську, Американську, Азіатсько-Тихоокеанську та Європейську.