Події

20:53 14.03.2023

Москалькову запропонували виключити з Європейської мережі Глобального Альянсу національних правозахисних установ

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Москалькову запропонували виключити з Європейської мережі Глобального Альянсу національних правозахисних установ

На засіданні Європейської мережі (ЕНРІ) Глобального Альянсу національних правозахисних установ (ГАНРІ), що відбулося у вівторок, було винесено пропозицію щодо виключення зі складу організації уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, повідомила пресслужба омбудсмена РФ.

Така пропозиція мотивована, зокрема, тим, що інститут російського омбудсмена перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Винесена ЕНРІ пропозиція може бути розглянута на засіданні ГАНРІ вже в середу.

Глобальний Альянс національних правозахисних установ (GANHRI) з 1993 року об'єднує уповноважених з прав людини з усього світу, зараз його членами є 120 організацій. Вони умовно розділені на чотири мережі: Африканську, Американську, Азіатсько-Тихоокеанську та Європейську.

 

 

Теги: #омбудсмен #росія #виключення

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