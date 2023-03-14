Зеленський провів засідання Ставки, учасники висловили спільну позицію щодо оборони Бахмута

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляють на сайті глави держави.

"Розглянувши перебіг оборонної операції на бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання та захисту міста Бахмута", - ідеться в повідомленні.

На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій. Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.