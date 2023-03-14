Кількість поранених у Краматорську після ракетного удару зросла до семи осіб

Кількість жертв ранкового ракетного удару російських окупантів по м. Краматорськ Донецької області зросла до одного загиблого і сімох поранених, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни вдарили ракетою по центру міста, пошкодили дев'ять багатоповерхівок, дитсадок, будівлю "Ощадбанку" і дві цивільні автівки. На місці працюють муніципальні служби та поліція", - написав Кириленко у телеграмі.

Раніше Кириленко повідомляв про одного загиблого і трьох поранених унаслідок удару, а також про шість пошкоджених багатоповерхівок.