Події

12:52 14.03.2023

Кількість поранених у Краматорську після ракетного удару зросла до семи осіб

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Кількість поранених у Краматорську після ракетного удару зросла до семи осіб

Кількість жертв ранкового ракетного удару російських окупантів по м. Краматорськ Донецької області зросла до одного загиблого і сімох поранених, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни вдарили ракетою по центру міста, пошкодили дев'ять багатоповерхівок, дитсадок, будівлю "Ощадбанку" і дві цивільні автівки. На місці працюють муніципальні служби та поліція", - написав Кириленко у телеграмі.

Раніше Кириленко повідомляв про одного загиблого і трьох поранених унаслідок удару, а також про шість пошкоджених багатоповерхівок.

Теги: #краматорськ

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