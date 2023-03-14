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12:38 14.03.2023

ВАКС дозволив спецрозслідування щодо Клюєва за підозрою в заволодінні держкоштами

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ВАКС дозволив спецрозслідування щодо Клюєва за підозрою в заволодінні держкоштами

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) надав дозвіл на здійснення спецрозслідування щодо колишнього першого віцепрем'єр-міністра України Андрія Клюєва, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"13 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього першого віцепрем’єр-міністра України", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією САП, колишній перший віцепрем'єр є одним із підозрюваних у справі щодо заволодіння державними коштами на загальну суму понад 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки (ч. 5 ст. 191 КК України).

У повідомленні наголошується, що таке рішення ВАКС дасть змогу завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який із 2014 року переховується від слідства на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

 

Теги: #клюєв #вакс

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