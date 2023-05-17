Суд заочно заарештував Клюєва у справі про розкрадання коштів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому віцепрем'єр-міністру України Андрію Клюєву, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті коштів, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"17 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід колишньому першому віцепрем'єр-міністру України, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств, підконтрольних колишньому прем'єр-міністру України, на загальну суму понад 195 млн грн, що передбачались на фінансування інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, суд підтримав позицію САП і НАБУ та обрав зазначеній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - уточнюється в повідомленні.

У САП нагадують, що у зазначеному кримінальному провадженні завершено досудове розслідування. Матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

У повідомленні не вказано імені фігуранта, ідеться про Клюєва.