Мовний омбудсмен: Русифікація української освіти - свідома тактика окупантів

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що політика русифікації української системи освіти на тимчасово окупованих територіях є частиною тактики Росії, спрямованої на викорінення національної ідентичності.

"Це не перший приклад того, як окупаційний режим Росії, порушуючи міжнародне право, норми та юридичні практики цивілізованого світу, забороняє українську мову, витісняючи її російською", - заявив Кремінь, коментуючи інформацію про скасування в окупованій частині Запорізької області обов'язкового вивчення української мови.

Згідно з повідомленням пресслужби мовного омбудсмена, окупанти продовжують знищувати українську освіту і культуру, викрадати вчителів і дітей, спалювати садочки і школи.

"До численних фактів лінгвоциду, які Секретаріат уповноваженого збирає третій рік поспіль, додаються нові. Самопроголошена злочинна освітня нечисть, яка обслуговує ворога, - такі ж терористи, як і російські окупаційні війська. Причетні до злочинів будуть покарані", - зазначив Кремінь.