Госпсуд Києва відклав на 20 березня розгляд позову ФГВФО до власника банку "Фінанси та Кредит" Жеваго про відшкодування 46 млрд грн

Господарський суд міста Києва відклав на 20 березня розгляд позову Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) проти власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго про відшкодування 46 млрд грн збитку, повідомила пресслужба регулятора агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Згідно з повідомленням, під час засідання 13 березня суд розглянув, зокрема, низку клопотань сторони відповідача Жеваго, які, на думку Фонду гарантування вкладів, спрямовані на затягування процесу.

Зокрема суд розглянув клопотання про скасування забезпечення позову у вигляді арешту активів Жеваго, клопотання про направлення позову за адресою Жеваго у Франції.

Зазначається, що розгляд цих клопотань буде продовжено на засіданні суду 20 березня.

Як повідомлялося, Госпсуд Києва 3 березня за заявою Фонду наклав арешт на активи, які опосередковано належать Костянтину Жеваго через Ferrexpo AG, у вигляді 50,3% часток у трьох підконтрольних Ferrexpo українських гірничо-збагачувальних комбінатах (ГЗК).

Зі свого боку гірничорудна компанія Ferrexpo наголосила, що у неї немає і ніколи не було наміру передавати зазначені пакети акцій будь-кому, а також нагадала, що раніше успішно оскаржила аналогічний арешт, застосований до акцій, що належать Ferrexpo, у Полтавському ГЗК.

Крім того, вже після забезпечувального заходу суду частка найбільшого акціонера Ferrexpo - Fevamotinico S. a. r. l, підконтрольного українському бізнесменові Жеваго, знизилася з 50,3% до 49,5%.