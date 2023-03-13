Події

19:29 13.03.2023

Оборонний бюджет США наступного року буде орієнтований на протидію КНР і на усунення гострої загрози, що походить від Росії

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Оборонний бюджет США наступного року буде орієнтований на протидію КНР і на усунення гострої загрози, що походить від Росії

Бюджет Міністерства оборони США 2024 року дасть змогу відомству інвестувати в можливості, що дадуть змогу ефективно протидіяти Китаю, який є головним стратегічним викликом для Пентагону, а також будуть спрямовані на усунення гострої загрози, яка походить від Росії.

Відповідну заяву зробив глава оборонного відомства США Ллойд Остін у своїй заяві, оприлюдненій на сайті Міноборони США.

"Бюджет на 2024 фінансовий рік - це найбільш стратегічно орієнтований запит, який ми коли-небудь складали для Міністерства оборони. І як ясно сказано в нашій Стратегії національної оборони, КНР є нашим головним завданням", - зазначив Остін.

За його словами, цей бюджет спрямований на "розв'язання цього критичного завдання сьогодні, завтра та в майбутньому шляхом надання ресурсів для продовження реалізації американської Стратегії національної оборони та збереження американської нації в безпеці, гарантуючи бойовий авторитет об'єднаних сил, які є найсмертоноснішими, найстійкішими, найгнучкішими та найшвидше реагуючими у світі".

"Президентський бюджет на 2024 фінансовий рік дає змогу Міністерству оборони інвестувати в можливості, які забезпечать нам підтримання готовності, смертоносності та боєздатності об'єднаних сил із фокусом на Китай, що є головним завданням Міністерства, та на усунення гострої загрози, яка походить від Росії", - наголосив він.

Глава оборонного відомства США уточнив, що бюджет передбачає критично важливі інвестиції для відродження американської оборонної промислової бази, стимулювання інновацій та піклування про американських громадян.

"Бюджетний запит на 2024 фінансовий рік знову включає рекордні інвестиції в дослідження, розробки, випробування та оцінку (RDT&E) у розмірі 145 мільярдів доларів. Цей бюджет також передбачає виділення $170 млрд на закупівлі, що є найбільшим в історії. У сукупності ці інвестиції забезпечать боєздатні сили в усіх сферах", - зазначив він.

При цьому, Остін назвав стримування "наріжним каменем оборони". "У 2024 фінансовому році Пентагон підтримує концепцію інтегрованого стримування, через забезпечення боєздатних сил і безпечних, надійних та ефективних засобів ядерного стримування", - підсумував міністр.

 

 

 

Теги: #бюджет #сша #пентагон

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