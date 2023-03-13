Події

15:17 13.03.2023

Росіяни обстріляли бригаду електриків, одна людина поранена - Херсонська ОВА

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У Херсонській області росіяни обстріляли бригаду енергетиків, які виконували ремонтні роботи: внаслідок обстрілу одна людина дістала поранення, повідомила Херсонська ОДА.

"Подія трапилася в одному з населених пунктів Дар'ївської громади. Під час ворожого обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи. За попередньою інформацією, через підлий російський удар поранення дістав один електрик", - повідомляється в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

 

Теги: #херсонська_область

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