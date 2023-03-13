У Херсонській області до 17 березня впроваджено новий режим комендантської години - з 17:00 до 6:30 ранку

У Херсонській області з 13 березня запроваджують новий режим комендантської години - з 17:00 до 06:30 ранку, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"З 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 до 06:30", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому планувати свій час перебування на території міста та області", - наголосив Прокудін.