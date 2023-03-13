Події

12:05 13.03.2023

У Чорному морі два надводних судна РФ і одне підводне із сумарним залпом 20 ракет - ОК "Південь"

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У Чорному морі два надводних судна РФ і одне підводне із сумарним залпом 20 ракет - ОК "Південь"

Російські війська продовжують нарощувати присутність ракетоносіїв у Чорному морі: на додаток до двох надводних суден виведено підводний човен, сумарний залп до 20 ракет, повідомляє ОК "Південь".

"Станом на 11:30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв у Чорному морі. Додатково виведено підводний човен. Сумарний залп до 20 ракет", - йдеться в повідомленні ОК "Південь" у фейсбуці в понеділок.

Крім того, спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА, уточнюється в повідомленні.

"Загроза нанесення ракетного удару надзвичайно висока", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #чорне_море #ракети

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