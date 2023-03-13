У ПАРЄ відбудуться дебати про незаконну депортацію РФ українських дітей

На весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи відбудуться термінові дебати щодо насильницької депортації Російською Федерацією українських дітей, повідомила голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу").

"Уже на весняній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи ми матимемо термінові дебати з цієї теми, що приведе до резолюції, яку ухвалюватимуть 46 держав-членів. І це буде перший міжнародний документ, який встановить усі наявні порушення... Ми плануємо напрацювати цей текст документа і вже наприкінці квітня його проголосувати", - сказала Мезенцева в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Вона також повідомила, що питання депортації українських дітей на територію Російської Федерації буде також обговорено на саміті лідерів країн-членів Ради Європи наприкінці травня в Рейк'явіку (Ісландія).

"Ми сьогодні-завтра працюємо в Лондоні, виступаємо в парламенті Великої Британії та будемо там порушувати це питання, щоб наші партнери не лише знали цифри, а й діяли разом із нами", - зазначила народний депутат.

Вона наголосила, що РФ не дає доступу ні структурам ООН, ні Міжнародному Червоному Хресту до "літніх таборів", де утримують українських дітей.

Мезенцева навела дані британських колег, що таких таборів на території Росії "може бути приблизно 43".

Нардеп нагадала, що офіційно зареєстровано понад 16 тисяч звернень щодо незаконно вивезених до РФ українських дітей, із яких 307 дітей уже повернули додому.