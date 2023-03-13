Події

10:52 13.03.2023

Стабілізаційні відключення е/е діють у частині районів Києва

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Стабілізаційні відключення е/е діють у частині районів Києва

У частині районів Києва у понеділок діють стабілізаційні графіки вимкнення електроенергії, повідомив "ДТЕК" у телеграмі уранці.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів Києва відбуваються відключення електроенергії, згідно зі стабілізаційними графіками. Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію всім жителям цих районів", - зазначили в енергохолдингу.

Уточнюється, що стабілізаційні відключення здійснюються за командою НЕК "Укренерго" відповідно до графіків, розміщених на сайті ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".

Теги: #київ #відключення

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