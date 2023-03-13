Російське військове керівництво намагається помститися Пригожину за конфлікт, виснажуючи сили "Вагнера" в Бахмуті, - ISW

Конфлікт між Міністерством оборони Росії та керівником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, імовірно, сягнув свого апогею на тлі Бахмутської битви, наголошується у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Міноборони Росії, зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу і начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов, найімовірніше, скористаються можливістю навмисно використати в Бахмуті і елітні сили "Вагнера", і резерви з ув'язнених, щоб послабити Пригожина і зірвати його амбіції зі збільшення впливу на Кремль", - вважають аналітики.

Можливо, російське військове керівництво намагається використати сили "Вагнера" в Бахмуті. Швидкість просування російських військ у Бахмуті сповільнилася після виведення українських військ зі східного Бахмута приблизно 7 березня. 6 березня ISW оцінив, що "Вагнеру" довелося задіяти свої елітні сили для підтримки наступального імпульсу в Бахмуті, але, можливо, ці сили закінчуються під час прямих атак на східну, південну й північну частини Бахмута. На кадрах із геолокацією, оприлюднених 18 лютого, видно, як 43 автобуси з найманцями "Вагнера" рухалися з Криму через Мелітополь, можливо, для посилення позицій у Бахмуті. 5 і 6 березня Пригожин скаржився, що "Вагнеру" потрібні додаткові підкріплення, а українські військові зазначили, що втрати російських військ становлять сім до одного порівняно з українськими військами.

"Пригожин, імовірно, очікував, що українські війська повністю підуть із Бахмута через страх неминучого оточення, і сподівався, що його участь елітних сил "Вагнера" буде достатньою для створення такого ефекту", - наголошується у звіті.

На думку аналітиків, російське військове керівництво, ймовірно, намагається помститися Пригожину за конфлікт, який він ініціював у травні 2022 року.

"Пригожин, імовірно, переконав Путіна, що він зможе захопити Бахмут, якщо отримає доступ до запасів боєприпасів Міноборони Росії і дозволить розширити свої наявні ультранаціоналістичні вербувальні кампанії, долучивши до них звичайних росіян і ув'язнених. Путін надав Пригожину доступ до цих ресурсів, оскільки він, імовірно, дедалі більше розчаровувався в російському військовому командуванні, яке не змогло захопити Київ і фактично розтратило резерви, не досягнувши відчутного результату. Путін, імовірно, сприйняв заклики російського військового командування до мобілізації як загрозу стабільності свого режиму і довірився Пригожину, сили якого вже допомогли захопити Попасну, Сєвєродонецьк і Лисичанськ у Луганській області. Рішення Путіна стати на бік Пригожина, ймовірно, розлютило Шойгу і Герасимова, яким тоді було доручено поділитися обмеженим спорядженням і боєприпасами з найманцями "Вагнера", - зазначають аналітики.

Крім того, Пригожин із травня 2022 року розпочав інформаційну кампанію проти Міноборони Росії та військового командування - спочатку таємно через ультранаціоналістичні платформи соціальних мереж, пов'язані з "Вагнером". Пов'язані з "Вагнером" військові блогери почали хвалитися успіхами "Вагнера" в штурмових операціях і навіть поширювали ідею про те, що Пригожин може змінити Шойгу на посаді міністра оборони у вересні 2022 року. Ці військові блогери скористалися зростаючою критикою з боку російських ультранаціоналістичних спільнот, спрямованою проти російського військового командування, яке не змогло зберегти ініціативу після виснажливого захоплення Лисичанська і Сєвєродонецька.

Однак, наголошують аналітики, Пригожин переоцінив залежність Путіна від сил "Вагнера" і спробував замінити російське військове і політичне керівництво фігурами, пов'язаними з "Вагнером". Він скористався невдачами російських збройних сил під час широкомасштабних контрнаступів України в Харківській області та Лимані в Донецькій області, а також мобілізацією у вересні-жовтні 2022 року, щоб замінити опальних воєначальників персоналом, пов'язаним із "Вагнером". Крім того, Пригожин разом із главою Чечні Рамзаном Кадировим використовували падіння Лиману, щоб, зрештою, домогтися звільнення командувача Центрального військового округу Олександра Лапіна, який командував лиманським угрупованням військ.

Пригожин прагнув залучити військових чиновників, пов'язаних із "Вагнером", частково для забезпечення ширшого доступу до складів боєприпасів і бюджету Міноборони Росії. Здатність Пригожина підтримувати і нарощувати сили "Вагнера" слабо залежала від його здатності зберегти прихильність Путіна, який наказував Міністерству оборони Росії та іншим федеральним установам підтримувати цих найманців.

Так, повідомлялося, що Пригожин і Кадиров прагнули підірвати позиції Шойгу, щоб отримати доступ до бюджету Міноборони Росії для досягнення інших політичних цілей за рахунок зростання своїх воєнізованих організацій. ISW також зазначив, що Пригожин активно переслідував губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова і стверджував, що найняв своїх власних радників у місцеву адміністрацію, імовірно, сподіваючись здобути політичну і комерційну владу в місті.

Очевидні військово-політичні амбіції Пригожина, ймовірно, стривожили Путіна в жовтні, коли його режим був найуразливішим для громадського контролю, наголошується у звіті. Кремлівські чиновники також підтвердили, що Путін дедалі частіше віддає перевагу лояльності перед компетентністю у своєму найближчому оточенні, і Путін, можливо, сприйняв критику Пригожина як форму нелояльності.

"Пригожин, найімовірніше, не мав наміру кидати Путіну прямий виклик, але Путін, імовірно, бачив загрозу в агресивній саморекламі Пригожина за рахунок інших, які мають довіру Путіна. Зрештою, Шойгу і Герасимов були вірні Путіну і його режимній структурі протягом багатьох років і, ймовірно, припустилися помилки через надмірну лояльність - відмову сказати Путіну те, чого Путін не хотів чути, - рису, яку Путін, схоже, готовий пробачити", - вважають аналітики.

Путін, ймовірно, прагнув впоратися із загрозою своєму контролю, поступово повертаючи Міноборони Росії популярність і владу. При цьому Путін продовжував умиротворяти Пригожина і його ультранаціоналістичне співтовариство, тому що він, імовірно, усвідомлював, що примусовий призов до резерву не може своєчасно ліквідувати розрив між потребами російських військ і доступною робочою силою, і, отже, дозволив "Вагнеру" розширити своє вербування в'язнів та його дії на передовій доти, доки мобілізований персонал не прибуде в масовому порядку. Путін, імовірно, завадив Міністерству оборони Росії безпосередньо атакувати Пригожина, але замість цього створив умови, за яких російське військове керівництво могло відновити свої повноваження. Такі умови, ймовірно, загрожували Пригожину, який почав посилювати свою критику Міноборони Росії і ще більше поглибив конфлікт між силами "Вагнера" і військовим керівництвом.

Зрештою Путін дозволив Міноборони Росії повернути контроль над бахмутським напрямком у січні, оскільки сили "Вагнера" не змогли домогтися обіцяної перемоги над Бахмутом до кінця 2022 року. Російському військовому керівництву, можливо, також вдалося переконати Путіна в тому, що сили "Вагнера" не є хорошим вкладенням ресурсів, оскільки приблизно в той самий час Росія почала відчувати нестачу снарядів.

"Путін і Міноборони Росії можуть використовувати Пригожина як цапа-відбувайла за дороговартісний наступ на Бахмут, щойно наступ завершиться кульмінацією. 5 лютого ISW оцінив, що Путін покладається на групу цапів-відбувайлів, які публічно ризикують замість нього і беруть на себе провину за російські військові невдачі і непопулярну політику. Путін, найімовірніше, скористається великими втратами "Вагнера", повідомленнями про поганий моральний дух і воєнними злочинами, щоб відволіктися від таких самих або, можливо, серйозніших проблем у російських збройних силах", - зазначається у звіті.

На думку аналітиків, Пригожин навряд чи поверне собі прихильність Путіна тією самою мірою, що і в період із травня до жовтня 2022 року. Неназвані кремлівські чиновники заявили, що Путін дедалі більше стискає своє найближче оточення і навряд чи запропонує Пригожину переваги, які колись були, незалежно від серйозності російських військових невдач на передовій. Водночас Міноборони Росії, мабуть, як і раніше, має прихильність Путіна, незважаючи на руйнівні воєнні невдачі біля Вугледара на початку лютого.

При цьому Кремль створює нові збройні формування при державних енергетичних компаніях, імовірно, у спробі замінити "Вагнера", зберігаючи при цьому, можливо, противагу російському Міноборони.

"Падіння Пригожина, найімовірніше, налякає інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх стримати свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина. Путін, імовірно, ще не вирішив, чи пощадить він Пригожина, і доля "Вагнера", імовірно, залежить від здатності Пригожина переконати Кремль у своїй лояльності", - вважають аналітики.

Отже, підсумовують в ISW, конфлікт між Міноборони Росії і "Вагнером" показує, що різні сторони в найближчому оточенні Путіна змагаються одна з одною в іграх із потенційно нульовою сумою, які не сприяють досягненню загальних цілей Путіна.